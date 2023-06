A Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal alkotta konzorcium a következő években több mint kétmilliárd forint forrásból egy olyan programot valósít meg, amelynek célja, hogy a foglalkoztatási szempontból legnehezebb helyzetben lévő legsérülékenyebb társadalmi csoportoknak, embereknek a munkába állását támogassa.

– Ha van az országnak olyan szeglete, ahol ez egy kiemelten fontos program, akkor a Dél-Dunántúl és benne sajnos Baranya vármegye területe egész biztosan ebbe a körbe sorolható

– mondta dr. Őri László, a vármegyei közgyűlés elnöke. – A most induló program keretében kiemelten szeretnénk segíteni és támogatni az 50 év feletti munkanélkülieket, hiszen az a tapasztalatunk, hogy az idősebb korosztály nehezebben talál munkát, ha valami miatt kiesik a munkaerőpiacról, de a kormányzat családokat támogató politikájához illeszkedően kiemelt támogatást szeretnénk nyújtani a gyesről és gyedről a munka világába visszatérni szándékozó kismamáknak és természetesen fontos feladat az is, hogy a jelenleg még inaktív álláskeresőknek is lehetőséget biztosítsunk, hogy be tudjanak kapcsolódni a munka világába a következő években.

Dr. Horváth Zoltán főispán, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vezetője kitért arra is, hogy a pécsi munkaerőpiac helyzete teljesen más, mint Baranya vármegye ormánsági területein vagy a Hegyháton, ahol nincsenek nagy foglalkoztatók. Így másképp kell foglalkozni az ottani adottsággal lehetőséggel, mint a megyeszékhelyen. Baranya vármegyében egyébként 11 ezer alatt (10 800) van az álláskeresők száma (a Covid idején ez a szám több mint 24 ezer volt), és folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor a pécsi gazdasági folyamatok nem vethetők össze Nyíregyházával, vagy Győrrel. Ahhoz, hogy érdemben elmozduljunk ebből a helyzetből, nagyon fontos gazdaságfejlesztési beruházásokat kell megvalósítani, és nagy cégeket, valamint a kis- és középvállalkozókat is támogatni, fejleszteni kell.

A paktum gyakorlati megvalósításáról a főispán elmondta, valakinek egy új szakmai képzést kínálnak, valakit kiajánlanak egy munka kipróbálásra, mert már régóta nem dolgozott. Hogy a cégek foglalkoztassák a programba bevont ügyfeleket, 100 vagy 70 százalékos bértámogatást nyújtanak, és ebben a paktumban lesz egy új elem is: azok, akik már ma egy vállalatnál dolgoznak, de az ottani munkájuk mellett vállalják azt, hogy egy újabb szakmát megtanulnak, mert egyébként szükség van arra az adott cégnél, akkor erre a képzési időszakra is tudnak bértámogatást ajánlani a cégeknek.