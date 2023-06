Június 10-én szombaton este 20 órától éjfélig újra csobbanhatunk a gyógyvízben, ugyanis ismét éjszakai fürdőzéssel várják az ellazulni és kikapcsolódni, felfrissülni vágyókat a Szigetvári Gyógyfürdőben. A belépőjegy Szigetvár kártyával kedvezményesen váltható, mellyel minden szolgáltatásuk igénybe vehető. A fürdő változatos gyógyászati, regenerációs programokat kínál, a víz jótékony hatása mellett gyógymasszázst, szénsavas kádfürdőt és iszappakolást is kipróbálhatnak a látogatók. Emellett a víz alatti sugármasszázs, az elektroterápiás kezelések, valamint a galvánfürdő is segítheti a mozgásszervi panaszok enyhülését, továbbá gyógytornára is nyílik lehetőség a létesítményben.