A katasztrófavédelem a központi gyérítés keretében Mohácson és környékén is rendszeresen végez nyaranta beavatkozásokat, azonban ez most kevés, ezért az önkormányzat is beszállt a vérszívók pusztításába. Az általuk megbízott cég már ezt megelőzően is végzett szúnyoggyérítést a városban, de újabbra is szükség van.

A katasztrófavédelemmel karöltve önkormányzatunk minden lehetséges eszközzel igyekszik fellépni az életünket megkeserítő rovarokkal szemben

– fogalmazott Pávkovics Gábor.

– Ha hinni lehet az előrejelzéseknek, csapadékos nyár elé nézünk, ez pedig nem sok jót ígér. A védekezés, a velük szembeni fellépés ezért alapvető fontosságú. Ez e pillanatban kettős rendszerben zajlik: pár éve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezi idehaza a szúnyoggyérítéseket, a légi és földi beavatkozásokat. Munkájukat egy szakmai bizottság is segíti.