Újmohács

Július 2-án tartják a 3. Újmohácsi Levendulaszüretet a Margitta Művelődési Háznál. Az elmúlt két évben piknikkel, levendulás ételekkel is várták az érkezőket, a szervezők az idei eseményre is színes programokat kínálnak 9.30-tól 18 óráig.

Mindezek mellett júniusban Pellérden, Újpeterén és Geresdlakon is tartottak levendulaszüretet az elmúlt hetekben. A különleges illatú és az idegekre is jó hatással bíró apró virágok, úgy látszik a térségünkben is egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, a kisebb települések számára is népszerű turisztikai programokat lehetővé téve.