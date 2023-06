Nem kizárt, hogy 2024-ig várni kell arra, hogy a 2020-ban a Füzes dűlőben már elkészült, az előző városvezetés idején elnyert pályázati forrásból megvalósított három napelempark elinduljon. A létesítmények beüzemelésének szükségességére már tavaly többször felhívta a figyelmet a városházi ellenzék, a nemzeti oldal, főként annak tükrében, hogy az energiaárak 2022-ben jelentős mértékben megdrágultak.

Azzal érveltek, hogy mára már a súlyos pénzügyi problémákkal küzdő Tettye Forrásház Zrt.-nek is több százmilliós segítséget jelentett volna, ha működnek ezek a létesítmények. A baloldali városvezetés aztán szakértőket kért fel tavaly ősszel, hogy kiderüljön: a piaci értékesítés, vagy pedig vízszolgáltató erőművekre történő bekötése a jobb megoldás.

Aztán januárra eldőlt, hogy pályázat keretében adják el az áramot annak, aki a legmagasabb piaci árat ajánlja, ezek alapján a tervek szerint 3-4 év alatt meg is térülhet a befektetett önkormányzati önerő is.