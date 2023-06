Az önkormányzat által kiválasztott vállalkozó, a Strabag részéről senki nem állt a sajtó rendelkezésére, de azért a háttérből a csigalassúsággal zajló munkával kapcsolatos újságírói kérdéseket meghallgatták jó páran, amiket láthatóan rendkívül mókásnak is találtak. Mindenesetre még hónapokig velünk maradnak, hiszen március 20-tól kezdődően még szeptember 20-ig „dolgozni” fognak a helyszínen, de nem is fogja őket senki sürgetni a baloldali önkormányzat részéről.



Péterffy Attila nem vett részt a tájékoztatón

Kedden tehát nemcsak annak lehettek szemtanúi a környéken élők, hogy végre komolyabban felvonult a Strabag a munkaterületre, eszközökkel és megfelelő létszámmal, hanem annak is, hogy Péterffy Attila jelenlegi polgármester részvétele nélkül tartott sajtótájékoztatót Zag Gábor, kultúráért felelős alpolgármester és Auth István nemzetiségi tanácsnok. Ők a Szigeti úti felújításról, közlekedési lámpák létrehozásáról, bicikliutakról beszéltek. Zag a körzet képviselőjeként szólalt fel, Auth szintén részben annak nevezte magát, de ő azt is mondta, hogy ő ”A Pécsi Mikromobilitás Egyik Élharcosa”.

Zag Gábor szerint a bicikliút fejlesztése mellett olyan infrastrukturális fejlesztések is tervben vannak, amiket már régóta vártak az itt élők és a pécsieknek háromszor is megköszönte a türelmét a felújítási munkálatok miatt.

– Bízom benne, hogy mielőbb visszavehetjük ezt az utat a használatba – mondta Zag Gábor, holott a beruházás eredetihez képest korábbi befejezési dátumáról azonban nem is esett szó, csupán arra lehet esély, hogy az autós közlekedés az iskolakezdésre elindulhat.

Auth István, a Pécsi Mikromobilitás Egyik Élharcosa beszélt arról, hogy a Verseny utcában, az Expo Center felé, valamint a Szigeti utat, Megyeri utat is érintően épülnek meg az új kerékpárutak hálózatosan, és lesz, ahol kopóréteget cserélnek.



A pécsi közlekedési dugók miatt zúgolódnak

Zag Gábortól rákérdeztünk arra is, hogy mi a városvezetés álláspontja azzal kapcsolatban, hogy helyben nagyon sokan felháborodtak, zúgolódnak a dugók miatt.

– A városvezetés igyekszik folyamatosan figyelemmel kísérni ezeket a véleményeket, a szakemberek, a kollégák folyamatosan mérik a forgalmat. A lakossági bejelentéseket minden esetben megvizsgáltuk és minden esetben reagáltunk azokra – mondta.

Arra viszont kitérő választ adott, hogy a városvezetők megkérik-e a vállalkozót arra, hogy legyen szíves a munkát felpörgetni, mert szerinte a kivitelező határidőre dolgozik.

A munkálatok során egyébként felújítják az utat egy részen, az orvosi karral szemben egy szakaszon a teljes rétegrendet cserélték ki az út alatt – ezt aszfaltozták kedden –, valamint bicikliutat és -sávot építenek, jelzőlámpás kereszteződést hoznak létre, a meglévő jelzőlámpás kereszteződést is felújítják. Két buszmegálló új lesz, illetve egy harmadikat is építenek.



Miért nem szakaszosan végzik nyáron a munkát?

A Pécsi Városfejlesztési Nzrt. műszaki igazgatója, Török Zoltán arra a kérdésre, hogyha el is fogadjuk, hogy félévig tartó munkáról van szó, akkor miért nem tudták legalább két nyárra időzíteni, szakaszolni a munkákat, azt válaszolta, hogy a korábbi közbeszerzést érvényteleníteni kellett, mert arra csak egy jelentkező volt, s ezért újabb eljárást kellet lefolytatni, amire tavaly került sor, ezért nem is tudták hamarabb elvégezni a feladatot. A kivitelezővel decemberben szerződtek, és márciusban álltak neki a munkának. Június 20-án indul el a második üteme az építkezésnek.

Miért vannak kevés munkások a Szigeti úton?

Megkérdeztük, hogy annak mi az oka, hogy sokszor csak néhány munkást lehet látni a területen? Erre az a válasz érkezett, hogy a kivitelező határidőre dolgozik, sok olyan munka van, amik nem látványosok, de annál is fontosabbak.



Miért lettek kicsit többen a munkások?

Érdekességként a helyi lakosoktól azt is megtudtuk, hogy éppen az elmúlt napokban pörögtek fel a munkálatok a területen. Az, hogy ennek köze van-e az alpolgármesteri és „mikromobilitási élharcosi” vizithez, a keddi sajtótájékoztatóhoz, nem lehet biztosan tudni. A helyiek viszont már annak is örültek, hogyha emiatt is, de legalább már nem csak páran dolgozgattak végre a helyszínen.