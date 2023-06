A városvezetők most közleményben jelentették be, hogy ennek a megerősített nyári menetrendnek a nyári menetrendjét vezetik be június 19-től. Akkortól lesznek éjszakai járatok is mert a „pécsi önkormányzat a Tüke Busz Zrt. nyári menetrendjének elfogadásával segíti a pécsi fesztiválok látogatóit az önfeledt pihenésben”.

Állításuk szerint cél a „menetrend tartása, az új pécsi gyárak dolgozóinak és valamennyi pécsi munkavállalónak munkába történő oda- és hazajutásának biztosítása”.

Arra is kitérnek, hogy figyelembe veszik a nyári szezon utasforgalmi sajátosságait is, mert kevesebben utaznak a pécsi buszokon az iskolai vakáció időszakában, elsősorban a napközbeni járatokon. A nyári menetrendben a járatok indulási idejét és sűrűségét ezekhez a megváltozott utazási igényekhez igazították.

Jöhet még a nyári menetrendek nyári menetrendje

Kijelentették közelebbről meg nem nevezett „munkáltatókkal történt egyeztetésekre” hivatkozva, hogy a munkavállalók többsége július második felében és augusztusban kapja meg szabadságát. „Ez a közösségi közlekedés szempontjából azt jelenti, hogy ebben az időszakban kevesebben utaznak majd a pécsi buszjáratokon, ehhez igazodik majd a menetrend július közepétől érvénybe lépő módosítása”.

Azaz a június 19-én bevezetendő megerősített nyári menetrend nyári menetrendjének nyári menetrendjét vezetik be júliusban.