Ma már egyre több iskolában juthatnak olyan tudáshoz a gyerekek, amelyek segítik majd őket a mindennapi pénzügyi döntéseikben, és egyre több jó gyakorlattal találkozhatunk, melyek élménnyé teszik az ismeretszerzést. A PénzFutam mindkét elvárásnak ragyogóan megfelel, nem csoda, hogy a tavaszi nagy siker után a pedagógusok, a szülők és a gyerekek is alig várják, hogy az ingyenes pénzügyi-logikai pályák újra elérhetők legyenek.

A szabadtéri kaland során gyakorlatias és játékos pénzügyi feladványokat oldhatnak meg a csapatok, akiket a fejtörők mellett egy kis mozgás is vár. A 10 éves kortól ajánlott, három nehézségi szinten elérhető – így a gyerekeknek és a felnőtteknek is szórakoztató kihívást jelentő – PénzFutam pályák akár 45 perc alatt teljesíthetők, de a nyári időszakra tekintettel a játékosoknak 120 perc áll rendelkezésére, hogy kényelmesen megfejthessék a 10 izgalmas pénzügyi feladatot. Az elért teljesítményéről minden csapat visszajelzést és oklevelet kap, a legmagasabb kitüntetés a gyémánt rang.

A PénzFutamot egyszerre egy egész osztály, vagy táborozó csapat, de akár baráti társaságok hétvégi vagy nyári időtöltésként, születésnapi program részeként is ingyenesen játszhatják június 8. és július 9. között, ajánlásunk szerint 2-4 fős csapatokban. A játékosok korosztálytól függetlenül, szabadon választhatnak a könnyebb vagy nehezebb pályák között, így azoknak is érdemes kipróbálni egy másik szintet, akik márciusban már elindultak a PénzFutamon. A kalandhoz mindössze egy gyors regisztrációra és játékkód igénylésére van szükség, majd egy GPS és netképes mobilkészülék segítségével már indulhat is a PénzFutam.

Az ország 210 pontján elérhető szabadtéri helyszínekről és a játék menetéről a Pénziránytű Alapítvány honlapján találhatók részletes információk.

Baranyában Pécsett három helyszínen, Komlón, Szigetváron, Siklóson és Sellyén csatlakozhatnak az érdeklődők.