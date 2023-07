Éppen ezért Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere már korábban is azt kezdeményezte, az önkormányzat vállaljon részt a szükséges beruházások elvégzésében, most pedig az érdemi munkálatok is elkezdődtek. A Duna baranyai szakaszán egyetlen kijelölt fürdőhely sincs, s bár a vízminőség (amely az utóbbi években fokozatosan javult) ugyan döntő szempont a strandnyitások ügyében, viszont ehhez további feltételeknek is meg kell felelni, többek között zuhanyzókat, illemhelyiségeket is építeni kell.

A mohácsiakat persze eddig sem zavarta, hogy nincs hivatalosan is kijelölt fürdőhely a Dunán, a szigeti strandon, a Csele-patak dunai torkolatánál is rendre sokan napoznak, strandolnak, forró nyári napokon összességében több százan is.