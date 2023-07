Ezt ne hagyja ki! Dallal ébred minden nap

Szervezi a megye kóruséletét, több kart vezet, s olykor maga is dalol Baranya Irigylésre méltó pályát járt be Kunváriné Okos Ilona, aki egész életét az ének-zene bűvöletében töltötte. S irigyelhető azért is, mert ez egy olyan hivatás, melynek jó néhány elemét nyugdíjasként is aktívan gyakorolni lehet.