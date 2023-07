A szombati nap főelőadója Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, aki délelőtt tíz órától járja körül az identitás kérdését. A szombat este héttől kezdődő szentmisét Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora celebrálja. Ez, ahogyan a vasárnap délelőtt tíz órai szentmise, valamint a koncert és a főelőadások, nyitva állnak a programra nem regisztrált családok, érdeklődők előtt is.

Szombat délután különböző műhelyek várják a regisztrált fiatalokat. Ezúttal is lesznek kreatív, az alkotást előtérbe helyező lehetőségek, valamint a beszélgetést, információcserét, közös gondolkodást lehetővé tevő foglalkozások is. A találkozó vasárnap a főszervező, Berecz Tibor által tartott szentmisével, majd kiscsoportos záró beszélgetésekkel ér véget.