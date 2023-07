Láthatóan meg voltak ijedve, mert többször is áttekerték az egyébként kiskereskedelemben is kapható szalagot, ennek ellenére bárki – akár egy néhány éves gyermek is könnyedén bejut a területre –, arról nem is szólva, hogy az egész kézírásos, A/4-es lappal történő „hivatalos” lezárás rendkívül komolytalannak tűnik.

Lapunk munkatársának egy helybéli a helyszínen azt mondta, hogy valamelyik nap mintha látott volna egy útellenőrző autót, ami után megjelentek a szalagok a fából készült sétánynál, de arra nem tudott válaszolni, hogy valójában ki tehette ki a veszélyt jelző feliratokat.

Fotó: B.M.

A fából készült sétány a Vince utca felső szakaszán található, közvetlenül a malomkerék mellett. Az ácsolat nagyjából három méter magasan visz a patak felett, és elvileg gerendák tartják a deszkákat. Csakhogy láthatóan a közelmúltban megrogyott az egész, de a szétrohadt, elkorhadt gerendamaradványok láttán már egy jó ideje életveszélyes lehetett: csak a szerencsén múlott, hogy eddig nem történt tragédia, és nem egy óvatlan kisgyermekes család alatt szakadt le az egész felépítmény.