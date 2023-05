Idestova egy esztendeje vezették be az úgynevezett cirkulációs közlekedési rendet a Tettyén, amelynek lényege, hogy a Vince utca teljes hosszában felfelé, a Tettye utca a Cserző köztől lefelé egyirányú. Előbbi utcában parkolni is lehet mindkét oldalon.

A változtatást megelőzően is számos kétség merült fel, hogy a gyakorlatban mindez hogy válik majd be, a környéken lakók jelentős része pedig azóta is tiltakozik, s az eredeti állapot visszaállítását követelik. Különösen a Vince utcában lakók életét keserítette meg a városvezetés: járda hiányában a járókelőknek szökellniük kell az autók között, a díszburkolat pedig lényegében tönkrement.