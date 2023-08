A polgármester megjegyzi, hogy „az igényelt támogatási összeg várhatóan legfeljebb 100 millió forint, függően attól, hogy a pályázat elbírálása során a benyújtott igények alapján mely kifizetéseket részesíti előnyben a döntéshozó a támogatandó céloknak megfelelően”.

Mint az közismert – portálunkon is írtunk már róla –, a pécsi baloldal az elmúlt néhány év alatt annyi EIB-hitelt vett fel, hogy nagyjából 17 milliárdosra duzzadt a város adósságállománya. Van olyan többmilliárdos összeg is, amit lehívtak már két éve, de a pénzt állítólag egy számlán parkoltatják, de ezek után is fizethetik a pécsiek a banki kamatokat.

Ezzel kapcsolatban a nemzeti oldal már korábban közölte: „minél tovább maradnak Péterffyék hatalomban, annál nagyobb adósságot akasztanak a pécsiek nyakába, pont úgy, mint 2010 előtt, amikor a baloldali politikusok közel 50 milliárd forintos adósságheggyel a hátuk mögött voltak kénytelenek távozni a városházáról”.