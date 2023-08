Ha egy négyfős családot veszünk alapul, akik Baranyából, Selyéről utaznának a fővárosba, azok számára egy oda-vissza vonatút korábban 35-45 ezer forintba került volna, míg a mostani szimbolikus jeggyel akár 10 ezer forintért megfordulhatnának. A kedvezményes jegy, mint a MÁV közölte, augusztus 20-ára, a nemzeti ünnepre is vonatkozik, így vasárnap megnézhetjük a Duna feletti légiparádét, ami 9:00-10:00 óra között lesz látható a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon, ellátogathatunk a Budai Várban, ahol a legkisebbek is biztosan találnak kedvükre való programot, de számos egyéb koncertek, népművészeti bemutatók, interaktív játékok várják az érdeklődőket és nem utolsó sorban az esti tűzijátékot is megnézhetjük, ami idén még látványosabb lesz: 34 ezer pirotechnikai effekt, grandiózus fényjáték, lenyűgöző épületfestés, tűz alkotta úszó virágszőnyeg, lézershow és több száz drón teszi emlékezetesé az ünnepet.

Érdekesség, hogy a világszintű sportesemény első versenyét, a férfi 20 kilométer gyaloglást szombat reggel a Hősök terén, versenybíróként Nagy Bence mozdonyvezető indítja.