A korábban több mint kétszáz aláírást összegyűjtő egyik tiltakozó lapunknak most is azt mondta, hogy valamelyik főnök ha elautózna a Vince utca felé, akkor megtapasztalná, hogy akkora kövek hiányoznak a burkolatból, hogy az szerinte már életveszélyes. Úgy véli, hogy az MSZP-DK vezette koalíciót mellszélességgel támogató P. Horváth Tamás képviselő már elkerüli a környéket is, pedig neki tevékeny része volt a most kialakult helyzet előidézésében. Hozzátette: a politikus letiltotta őt, így most ezúton is kéri, hogy „nézze meg a művét és gyönyörködjön benne és örüljön, ha tengelytörés nélkül megússza az utat”.

A mielőbbi javítás szükségességét hangsúlyozva kiemelte, a rekonstrukció költségeit azoknak a baloldali képviselőknek kellene megfizetniük, akiknek köszönhetően az út tönkrement. Egyben követelte a kétszáznál több aláíró nevében a Tettye utca forgalmi rendjének tavaly szeptember előtti állapotra való visszaállítását.