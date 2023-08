Eddig nem múlt el úgy év, hogy ne számolt volna be hírportálunk kutyák elleni merényletekről Pécsen vagy éppen Baranya egyéb településein. Volt olyan eset, hogy mérgezett csalétket szórtak el a kutyafuttatóban, ami miatt egy eb el is pusztult Komlón, vagy ott volt az az aljas tett, amikor fagyállóval átitatott húst szórtak az egyik pécsi panelház elé, de olyan is előfordult, hogy szögekkel teletűzdelt kolbászkarikákat helyezett ki valaki egy kutyasétáltatók által kedvelt füves területen.