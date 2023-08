Van a Mecsekben egy olyan gyönyörű hely – mondjuk ilyen számtalan van - amit Remeterétnek hívnak. Ez egy turistapihenő, amely könnyen elérhető busszal és autóval is. Egy nagy esőbeállót találunk a helyszínen, meg sok-sok tűzrakót, ahol sütögető fiatalokba vagy családokba futhatunk, amikor nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Hangulatos hely, amely tökéletes kiinduló pontja egy rövid túrának, a Sós-hegyi kilátóig.

Ez is egy olyan kilátó, amely mintha egy meséből került volna a Mecsekbe, és arra lenne hivatott, hogy tornyában őrizze az aranyhajú Rapunzelt. 1988-ban építették ezt a magas őrtorony szerű építményt. Mindig is népszerű kiránduló hely volt ez a turisták számára, de idővel leromlott az állapota, a tetőszerkezet megrongálódott, és egy időben balesetveszélyessége miatt be is kellett zárni az építményt.

De végül elkezdődtek a felújítási munkálatok és 2021-ben újra túrabakancsot húzhattunk, hogy ismét birtokba vegyük a Sós-hegyi kilátót. A munkálatok során megújult a tetőszerkezet, megoldották a villámvédelmet, az építményről eltávolították a graffitiket, és a kilátó környezete is megszépült. Egy szó, mint száz, újra csodálható lett a kilátó legfelső szintjéről a panoráma Pécsre, a Tubesre és a Jakab-hegyre.