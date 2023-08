– Amikor beszélni akarunk velük, akkor sosincs itt valamiért egy fejes sem, mindig elhajtanak, a városházával meg nem is érdemes beszélni

– mondta a környéken élő és az Északmegyer dűlőben dolgozó egyik vállalkozó lapunknak. Arra panaszkodott ugyanis, hogy a Harman-gyár a környéken úgy vásárolt meg telkeket, hogy így ezzel elvette tőlük a közlekedési lehetőségeket.

Tavaly megírtuk, hogy a pécsi Egressy utcára kerültek ki meglepetésszerűen a magánterületet és zsákutcát jelző táblák, ahol ezzel a kertvárosi bicikliútnak is keresztbe tettek, most viszont már méretes vaskapu árulkodik arról, hogy a vállalat nem kér az „idegenekből”, az évtizedekig erre közlekedő pécsi lakosokból.

Fotó: B.M.

Fotó: B.M.

A lezárt utca egyik, a nyugati oldalán magánparkolót alakítottak ki, a helyiek szerint az nem világos, hogy a parkolóból való ki- és behajtást mennyiben akadályozzák azok, akik még erre járnának, hiszen a parkoló használata meglehetősen egyszerű forgalmi feladat még a kezdőknek is. Lehetséges, hogy az lezárt utca keleti felén szintén parkoló lesz.

Egyébként nem kizárt, hogy a vaskaput azért helyezték el az Egressy utcára, mert a cég saját dolgozóitól nem várja el, hogy az amúgy csendes utcácskát normál rendben használják. Az Északmegyer dűlőn dolgozók ugyanis arra is panaszkodtak, hogy egyesek a rövidke kis szakaszon is képesek gyorsulgatni; megjegyezték, hogy az Egressyről a közeli utcákra terelődött forgalomnak pedig nem biztos, hogy az ott lakók örülnek.

Ugyanakkor a tavalyi után nemrég újabb lezárás történt: a cég ugyanis kitette a Szilva utca végére is a magánterületről szóló táblát, ezzel pedig újabb utcát zárt el a közösségi forgalom elől és tett ezzel zsákutcává.

A helyiek szerint a helyzetet most az is nehezíti, hogy a környéken zajló víziközműves beruházás miatt így is ideiglenes lezárásokkal kell szembesülniük, forgalmi nehézségekkel kell megküzdeniük. Ám más problémájuk is van: mivel a beruházás során többméteres mélységben fektetik le a csöveket, ezért a talajvizet is folyamatosan szivattyúzniuk kell a munkaárkokból. Emiatt azonban a környező kutakban is lecsökkent a vízszint, az egyik ott dolgozó szerint a műhelyének a kútja, teljesen kiszáradt.