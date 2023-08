Bár magára előszeretettel tekint úgy Péterffy Attila, az MSZP 2024-es pécsi polgármesterjelöltje, a város jelenlegi polgármestere által vezetett önkormányzat, hogy szakmai döntéseket hoz, ez többek között a Vince utca esetében sem mondható el. A baloldaliakat támogató P. Horváth Tamás önkormányzati képviselő jóvoltából a Tettyén megváltoztatott forgalmi rendnek ugyanis az lett a következménye, a becsléseink szerint több tízmilliós kárt szenvedett a Vince utca, amelyre ráterelték több száz környéken élő lakó forgalmát.

Az utóbbi hónapokban folyamatosan érzékelhető volt, ahogy egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül a térkövekkel lerakott, részben sétálóutcai funkcióra tervezett utca, de a baloldali önkormányzat kitartott amellett, hogy csak úgy lehet jó, ahogy kitalálták, sem a több mint kétszáz tiltakozóról, sem az utca állapotromlásáról nem vesznek tudomást.

A múlt heti csapadék, a pénteki villámárvíz azonban még tovább rontott a helyzeten, az utca egy részén már tíz–tizenöt centis hullámok is megjelentek, de középen szinte mindenhol mozog a burkolat, több helyen pedig kátyúk is vannak, ezeknél az éles kövek pedig bármikor kárt is tehetnek az autók alsó részében, a kerekekben.