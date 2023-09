Szerződés kérdése 55 perce

Berényi: rendbe kell tenni a peremkerületi közlekedést

A hirdiek is arra panaszkodnak, hogy akár három órát is várni kell a buszra, ha be akarnak jutni Pécsre, de nemcsak itt, hanem a Somogy bányatelepi, a Petőfi-aknai lakosok is csak olyan közszolgáltatást kapnak a Tüke Busz Zrt.-től, amellyel rendkívül szórványosan, ritkán tudnak bejutni a városközpontba a peremkerületekről.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP), a terület egyéni önkormányzati képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az úgynevezett gyorsjárat ma már több órás időközökkel jár, az itt élők bumlizásra vannak kényszerítve, hogy a mindennapi ügyeiket elintézzék, a gyereket óvodába, iskolába vigyék, vagy a munkahelyükre bejussanak, ami tűrhetetlen. – Nincs könnyű helyzetben a tömegközlekedés, a sofőrök béremelésének szükségességéről Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a minap beszélt, Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője is tett javaslatokat, de a peremkerületeken még súlyosabb a helyzet. Ha lehetőség lenne akár a vármegye-, vagy akár az országbérlettel igénybe venni a helyi tömegközlekedést is, akkor nem kellene két külön bérletet és egy árával lényegesen gyakrabban és kényelmesebben be tudnának jutni Pécsre az itt élők – mondta képviselő.

Berényi elmondta, az országban számos jó példa van hasonlóra, és amennyiben a Tüke Busz, illetve a város vezetése nyitott lenne az ez irányú megegyezésre, akkor ez egy egyszerű szerződéssel megoldható lenne, de az elmúlt négy évben erre nem volt példa Péterffy Attiláéktól. – A városvezetés részéről a sofőrök mindössze kétszáz forintos alapóra-díjának emelésére sincs nagyon hajlandóság, miközben a cégvezetők vastagon prémiummal és havi bérrel ki vannak tömve, és nem csak Tükénél, hanem a többi cégnél is – tette hozzá.

