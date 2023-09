Ezt a fejlesztést kihasználva a Tenkesalja Állatvédő Egyesülettel is megállapodást kötöttek, hiszen ezentúl ilyen módon is tudják segíteni egymás munkáját. A chipolvasó eszköz (melyet a polgárőrök szolgálati autójában helyeztek el) mellé szájkosarat és pórázokat is vásárolt a polgárőr egyesület, ezzel is megkönnyítve a kóbor ebek befogását és ellenőrzését.