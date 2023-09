Az érintett több száz pécsit azonban meg sem kérdezték, hanem a fejük felett próbálták meg elrendelni a teljes hegyoldalra a tilalmat, csakhogy nem sikerült átnyomni az ügyet, mert a Gyükésben élők nem hagyták magukat – többen is megkeresték a képviselőket és a sajtót is a felháborító baloldali eljárás miatt.

Hirtelenjében aztán Ruzsa Csaba alpolgármester a keddi közgyűlésen már arról beszélt, hogy csak 35 telekre vonatkozó korlátozást vezetnének be egy évre, amelyek leginkább a Rengeteg utcában található telkeket érintené, ezzel együtt elindítják a vízszolgáltatás fejlesztésének előkészítését, de ez 100 millió forintos, vagy jóval nagyobb költséget jelent. Az okok között a korábbi patacsi tüzet jelölte meg.

Máté István, a Gyükésiek Öntevékeny Köre Egyesület elnöke azt mondta, hogy teljesen véletlenül, szombaton értesült a tilalomra vonatkozó tervekről. Ruzsára reagálva azt mondta, hogy 2011-ben fejeződött be az ISPA-beruházás, amely keretében kiépült a tűzivíz-, víz- és szennyvízhálózat a területen, és a műszaki kérdést vélhetően nem a képviselők tudják áttekinteni, hiszen ez vízügyi mérnöki felkészültséget igényel.

Az elnök azt kérte, hogy a képviselők ne döntsenek a kérdésben, hanem vizsgálják meg a teljes műszaki hátteret, és kérdezzék meg a helyiek véleményét.

Egy hölgy pedig azt is mondta, hogy ők a gyükési telkükön szeretnének egy kisebb családi házat építeni, a nyáron már egyeztettek a főépítésszel, a Tettye Forrásházzal is, és nem emeltek kifogást ellenük, ráadásul náluk jelenleg is van már egy 30 köbméteres víztározó, amivel tűz esetén a környező ingatlanok oltásában is segítséget nyújthat. Kifogásolta azt is, hogy mennyire lehetett előkészített az eredeti előterjesztés, ha néhány nap leforgása alatt a korábbi 240 ingatlant érintő tilalmat levitték alig 35 telekre.

Ruzsa Csaba mindezek után úgy fogalmazott, hogy hajlandó arra is, hogy egyesével tekintik majd át az érintett ingatlanokat, a 35 telektulajdonossal egyeztetnek külön-külön, s kezdeményezik a rendelet alóli kivételt.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője beszélt a helyiekkel, járt a helyszínen, szerinte egy nagy színjátékról van szó, csak azután történt változás, hogy nyilvánosságra hozták az ügyet, és gyükésiek megjelentek.

– Cinikus, hogy az a vállalkozó család, amelynek szép, nagy medencéje van a hegy tetején, amivel a gyükésiek elől vette el az ivóvizet, kezdeményezte az építési tilalmat egy másik oligarchával, Varga Péterrel szemben – mondta Kővári János. Szerinte ha valóban segíteni akartak volna Péterffyék, akkor megkérhették volna a főosztályvezetőjüket arra, hogy álljon el a beruházástól.

A Tiszta Kezek Frakció vezetője, Bognár Szilvia azt feszegette, hogy vajon azért van-e a jövő szeptemberi határidő, mert a baloldal számít a vállalkozó kampánytámogatására a jövő júniusi választások idején.

Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) szerint eleve a sutyi-mutyi legalja, hogy toldozzák-foltozzák a korábbi előterjesztést, ám ha elnapolják, akkor október 17-i közgyűlésre be kell hozni az ügyet, addig lenne idő körbejárni alaposan kérdést.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető is azt kezdeményezte, hogy a következő ülésig folytassák le az egyeztetéseket, mert a tilalom esetén még a bankok is nemet mondhatnak a gyükési lakosok hitelkérelmére, ami nekik kárt okozhat.

Kóbor József LMP-s városházi képviselő ugyan nem jelent meg az ülésen, helyette Keresztes László Lóránt LMP-s parlamenti képviselő szólalt fel, aki szerint a városvezetésnek a köz érdekét, nem pedig egyéni érdeket kellene képviselni. Hogyan fordulhatott elő az, hogy egy luxusingatlanos család elérte volna, hogy több száz embert lehetetlen helyzetbe hozzanak? - tette fel a kérdést.

A megválasztása után nem sokkal mecseki luxusvillát vásárló Péterffy a vitában fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem különböztetnek meg senkit Pécsen a luxusingatlanokban élőket, vagy a medencével rendelkezőket sem.

Végül az elnapolást nem fogadták el, de annyit elértek a gyükésiek, hogy valóban csak 35 telekre vonatkozzon a tilalom és novemberig egyeztetnek még az érintettektől.