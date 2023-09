Férfiakra is veszélyes a vírus

A 7. évfolyamos lányok számára már a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően térítésmentesen elérhető a HPV elleni védőoltás, a 2020/2021-es tanévtől kezdődően pedig már a fiúk is kérhetik, hiszen a HPV-fertőzést a férfiak is elkaphatják, és esetükben is veszélyes lehet a vírus által okozott betegség. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a HPV elleni védőoltás igénybevételi aránya a lányok körében évek óta 80% körüli, a fiúknál 68%-os.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy az időben beadott vakcina és 25 éves kor felett a rendszeres méhnyakszűrésen való részvétel együttesen a lehető legteljesebb védelmet nyújtja a nők számára a méhnyakrák ellen.