A felszínt érintő EKF-es projekt során a Kossuth-szobrot is áthelyezték, illetve az egész tér új burkolatot kapott, északi oldalán zöld területet alakítottak, amely egyfajta városi piknikezőhelyként is szolgál. A kisebb csobogók mellett pedig hatalmas kövekből ülő alkalmatosságokat helyeztek el. A tér alapkoncepciója az volt, hogy rendezvények megtartását szolgálja és a hétköznapokon is közösségi térként funkcionáljon. Ez nagyjából teljesült is, hiszen több rendezvénynek is otthont adott már, ugyanakkor a kövezet a csobogók környékén, valamint a tér egyes pontjain szinte fertőzésveszélyesen mocskosak. A hatalmas köveken nemcsak a kiöntött italok, elkent szervesanyagok maradványai, vagy a kutyák vizelete található meg, hanem rendkívül sok graffiti is csúfítja azokat, láthatóan Biokom Nkft. és az önkormányzat részéről senki nem foglalkozik a területtel, holott a pécsi Polgármesteri Hivatal apparátusai is működnek a Kossuth téren.

Barkóczi Csaba fideszes képviselő azt mondta, hogy van abban sara a Biokomnak is, hogy ezek az állapotok kialakulhattak, de ő alapvetően a megelőzésben hisz.

– Azt gondolom, hogy a közterület-felügyeletet nem arra kellene utasítani, hogy a polgármester VIP parkolóját őrizze, hanem arra, hogy folyamatosan jelen legyen a város turisztikailag legfrekventáltabb közterületein és a szemetelőket határozott fellépéssel rendszabályozza

– fogalmazott.

Mint ismert, a korábbi szocialista városvezetőknek kedves kivitelezőt bízták meg annak idején a munkával, de a tér csak néhány évig bírta, hamarosan javítani kellett, a kövek az elmúlt évek során is nagy területen megsüllyedtek, elmozdultak. Ez ügyben sem történt sok előrelépés.