Újabb kosárlabdázóról derült ki, hogy a következő szezont is biztosan az NKA Universitas Pécs férficsapatában teljesíti majd. Az élvonalban hatodik helyen végző újonc egyetlen válogatottjával, Meleg Gergővel egyezett meg a folytatásról. Sajnos a még mindig csupán 24 éves magasembert az elmúlt idény jelentős részében sérülések hátráltatták, az egyesületnél viszont remélik, hogy a következő idény elejére sikerül teljesen újra felépíteni.

– Természetesen volt megkeresés más kluboktól is, de nem szerettem volna mindenáron elmenni, mert nagyon jól érzem itt magam – mondta Meleg Gergő a klub közleményében. – A legutóbbi két szezon nagyon sokat jelentett számomra, az elsőben bajnoki címet nyertünk és feljutottunk, most pedig az élvonalban újoncként a hatodik helyen végeztünk, ami bravúros teljesítmény. Úgy érzem, jó helyen vagyok, itt biztosított a fejlődésem, amit az is jelez, hogy innen hívtak meg a válogatottba! Fontos volt, hogy éreztették velem, számítanak rám, miként az is, hogy a következő szezonban is komoly céljaink lesznek.

A napokban tehetségekkel is megegyezett a klub.