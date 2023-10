Egy vurstli zajában tartott 1956-os megemlékezést az MSZP-s és DK-s városvezetés, amikor azzal szembesítették őket az Otthonom Pécs közösségi oldal készítői, hogy az önkormányzati cégektől milliós megbízásokat kapó baloldali ügyvéd ávós dalt énekelgetett, amit a „Péterffy Attila tisztelői” oldal őrzött meg az utókornak.

Az ávós ügyben a válaszadást a DK-s frakcióvezető, volt MSZP-s alpolgármester, Kunszt Márta azzal hárította el, hogy azok „provokatívak”, míg Péterffy Attila, MSZP-DK-s polgármester csak azt mondta, hogy „semmi” a véleménye azokról, akik a mai napig éltetik az ávósokat.

Péterffy azt állította, hogy nem is ismeri az ügyvédet, holott annak a szűk baloldali ügyvédi körnek az egyik prominense, amit Bodnár Imre irányít. Az összesen 100 milliós megbízást kapott baloldali ügyvédkör vezetője, Bodnár közvetlen munkatársa Péterffynek, bejáratos a városházi értekezletekre, és MSZP-s képviselőjelöltséggel is próbálkozott, sikertelenül. Péterffy azt is letagadta, hogy kapott volna milliókat a szóban forgó ügyvéd, holott bizonyíték van rá, hogy fizettek neki is.