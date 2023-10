Energetikai korszerűsítést hajtottak végre a magyarbólyi polgármesteri hivatal épületén. Busz Balázs, Magyarbóly polgármestere elmondta, a felújítással sikerült energiahatékonyabbá, gazdaságosabbá és nem utolsó sorban esztétikusabbá is tenniük az önkormányzat épületét. A felújítást nemcsak a magyarbólyiak élvezhetik, hanem a környező három település lakosságának hasznára is válik, hiszen a hivatal a kirendeltségben központi szerepet tölt be. Itt van a hivatal ügyfélfogadása, az intézményi közös társulások székhelye.