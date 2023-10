Értékeinkre is fokozottan ügyeljünk

Nem csak a megyeszékhely temetőjében számíthatunk megnövekedett forgalomra, a vármegye többi sírkertéjbe is sokan látogatnak majd el. Olyanok is autóba ülnek most, akik az év többi részében nem vezetnek. A balesetek elkerülése végett nagyobb körültekintéssel kell közlekedni ilyenkor. Fontos felhívni a sírkertekbe látogatók figyelmét arra is, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre. A temetők környékén ilyenkor gyakrabban fordulnak elő autófeltörések, gyakran lopnak el a sírokról virágot, koszorút, őrizetlenül hagyott táskát. A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére.