Savanyítóüzemet több faluban működtetnek Baranyában. Többek között Katádfán, Márokon és Ócsárdon is készítenek savanyúságot, és a termékeket pedig nagyon szeretik a vásárlók, hiszen finomságuk mellett nagy előnyük az is, hogy tartósítószermentesek. A Szociális Szövetkezetek jól működnek, az egyetlen baj forrása itt is a munkaerőhiány lehet.

Az ócsárdi Baranya Kamrája Szociális Szövetkezet által készített savanyúságokkal gyakran találkozhatnak a pécsiek, hiszen a Búza-téri, a Kossuth-téri termelői piacokon is kint vannak, emellett a Mecsek Áruházban is lehet kapni, és a környező falvak piacaira járnak. Az alapanyagot az önkormányzat termeli meg a közmunka program keretében, amely továbbadja azt a szociális szövetkezetnek, így a közfoglalkoztatásnak is jut bevétel, és az eladott savanyúságok után a szövetkezetnek is. Keserü Zoltán, Ócsárd polgármestere elmondta, idén még nincs gond, a jövőre nézve viszont még nem látják a folytatást, ugyanis az üzemben már csak egy ember dolgozik, emellett két-három nyugdíj előtt álló asszony dolgozik a földeken. A mezőgazdasági termelés is lecsökkent az elmúlt évekhez képest, már kevesebb mint egy hektárnyi területet művelnek. Ha nem lesz dolgozó, be kell zárni a kialakított üzemet, pedig az emberek szívesen vásárolták a kézműves savanyúságokat.

A Mároki Finomságokat (savanyúságokat, szörpöket és lekvárokat) három dolgozó készíti a helyi kisüzemben, és elég sok helyen – többek között az Interspar Régió kincsi polcain is – megtalálják a vásárlók. Nagy büszkeség a falunak, hogy a Mároki Start Szociális Szövetkezet által készített termékek már a Villányi Borvidék helyi termék védjegyét is megkapták, emellett kétféle szörpjük a hazai termék védjegy használati jogát is megkapta. Ez egyrészt pozitív visszajelzés a készítőknek, másrészt bizalmat ad a vásárlóknak is. A termékeket helyben, a környező településeken, Pécsen és webáruházban is meg lehet vásárolni, ennek köszönhetően folyamatos a kereslet rájuk. A kisüzem a megrendelői igényeket szerencsére ki is tudja elégíteni.

Katádfa zamatát is sokan keresik

A katádfai savanyítóüzem is több éve sikerrel működik, 2020. novembere óta a szigetvári piacon is megvásárolhatók a termékek. Az alapanyagokat az önkormányzat helyben termeli meg, de a szomszédos faluból is vásárolnak zöldséget. Mivel az összes alapanyag rendelkezésre áll, így a leghitelesebb a mottójuk is: „Hazai ízek, a földtől az asztalig”. A zöldségeket biogazdálkodással termesztik, azokból aztán pedig közel 20 féle savanyúság, illetve savanyú káposzta készül, és többek között befőttekkel, lekvárokkal, koktélparadicsom ivólével, padlizsánkrémmel, és ketchuppal is bővült már a kezdetekben kialakított termékpaletta.