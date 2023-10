A polgármester elmondta, a szolgáltatók körét folyamatosan szeretnék bővíteni, de a kártyát használó magánszemélyek számát is szívesen bővítik, tehát ha például egy szervezet partnere lesz a településnek, annak tagjai is részesülhetnek a kedvezményekből.

A kedvezményekre jogosító településkártyák jól működnek Baranya vármegyében, de tudomásunk szerint eddig csak városokban – Pécsen, Siklóson, Harkányban, Szigetváron – vezettek be hasonlót. Ám míg az említett településeken díj ellenében lehet kiváltani a kedvezménykártyát, Magyarszéken jogosultság alapján bocsátják a magánszemélyek rendelkezésére.

Siklóson egyebek mellett a fürdőbe fél áron lehet jegyet váltani, és a vár látogatása is ingyenes a helyieknek az érvényes Siklós Kártya felmutatásával. Harkányban is hasonló kedvezményeket ad az önkormányzat, a lakcímkártyával kiváltható Harkányi Kedvezménykártyával a fürdőbelépő árának felét kell csak fizetniük az ott élőknek. Emellett a parkolóbérleteket is olcsóbban válthatják meg a lakók. A januártól december végéig érvényes Szigetvár Kártyát is évről évre egyre többen váltják ki. Ennek kiemelt elfogadóhelye a Szigetvári Gyógyfürdő, a belépők árából 40 százalék kedvezményt kapnak a kártyatulajdonosok, továbbá mintegy 10 elfogadóhely van a városban. Pécsen is használható a Szigetvár Kártya a Zsolnay Negyed, valamint a Cella Septichora Látogatóközpont esetében, mellyel így a belépők árából 20 százalékos kedvezményre jogosultak a kártyával rendelkezők.