Mint helyszíni beszámolónkban korábban megírtuk, az esemény alatt egy felbolydult méhkasra emlékeztetett az Árkád földszinti része: a standokon élénk párbeszédek folytak a új munka után érdeklődők és a cégek képviselői között, sokak kezében látható volt lapunk által az alkalomra készített Álláskalauz című kiadvány is. Általánosságban elmondható, hogy üres standot nem igazán lehetett látni, egyes cégeknél inkább a sorban állás volt a jellemző

Ugyanezt tapasztalták az eseményen résztvevő, lapunk által megszólaltatott munkaerő-közvetítéssel és kölcsönzéssel foglalkozó cégek képviselői, akiket arra kértünk, hogy foglalják össze tapasztalataikat.

Kövesi Péter, a pécsi Opuseu Csoport tulajdonos-ügyvezetője is egyértelműen sikeresnek értékelte a börzét a Dunántúli Naplónak. Mint elmondta, olyannyira, hogy már a helyszínen jelezték: szeretnének részt venni a tavasszal megrendezésre kerülő állásbörzén is. „Őszintén szólva jobban sikerült, mint amire számítottunk” – fogalmazott, majd hozzátette: több tucat ember érdeklődött standjaiknál. Szavai szerint cége, a betanított munkától, a szakmunkán át a felsőfokú végzettséget igénylő állásokig kínál munkalehetőségeket. Gyakorlatilag mindenféle pozícióra érkezett jelentkező.

Farkas Tünde, az Álláspont toborzási vezetője elsőként azt emelte ki: számukra is meglepő volt, hogy már a délelőtti órákban milyen nagy volt az érdeklődés. Különböző pozíciók iránt érdeklődő álláskeresők, köztük diákok és nyugdíjasok keresték meg standjukat, tovább a diplomás álláshelyekre is jelentkeztek náluk. A szakember szerint nagyon jó volt a börze elrendezése, standjuk megjelenése, kialakítása, és elhelyezése is, mert így kényelmesen tudták tájékoztatni az érdeklődőket.

Zlatics József, a Pannon-Work cégcsoport kirendeltségvezetője arról beszélt, hogy a nagyon jó helyszínválasztásnak köszönhetően nagyon sokan fordultak meg a börzén. Mint hangsúlyozta, Pécsett az Árkád minden szempontból központtá nőtte ki magát, nemcsak azok fordulnak meg a bevásárlóközpontban, akik vásárolni szeretnének. „Én azt gondolom, hogy nem lett volna ilyen sikeres, ha egy sportcsarnokban vagy expóban rendezik” – mondta. Tájékoztatása szerint elvárásaikhoz képest nagyon sokan jelentkeztek a betanított, operátor jellegű pozíciókra, ugyanakkor meglepő módon a a kvalifikáltabb munkakörökre is szép számban jelentkeztek.