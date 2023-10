Mivel közeledik a tél, a tábor résztvevői madárodút, madáreleséget is készítenek, illetve olyan tudásra is szert tehetnek, hogy vajon a növény-és az állatvilág hogyan készül fel a hidegebb hónapokra. Amikor pedig a tematikában elérik Európát, akkor a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársaival a gyerekek erdeinket fogják felfedezni. Természetesen a táborozók nem maradnak élelem nélkül, hiszen amellett, hogy kétfogásos ebédet is kapnak, délután uzsonnát is majszolhatnak. A szülők délután 4 és fél 5 között jöhetnek a gyerekekért.

További részletekért érdemes felkeresni a pécsi állatkert honlapját.