Jövőre is vár a tábor

Komoly hagyománya van a zootáboroknak: közel ötven éve szerves része a pécsi állatkert nyári életének. Igaz, hogy még egy teljes egy hetes tábor hátra van, azonban már most kijelenthető, hogy ebben az évben is népszerűek voltak ezek az alkalmak. Mindezt az is jól mutatja, hogy gyakorlatilag az áprilisban meghirdetett időpontok szinte azonnal megteltek, és utána már csak várólistán keresztül lehetett bejutni.

– Szerencsére az érdeklődés a táborokkal kapcsolatban évről évre változatlan - részletezte Varga Tamás. - Sőt, egyre nagyobb, úgyhogy valószínűleg el kell gondolkoznunk valamifajta bővítésen.

A tábor hete alatt számtalan programmal szórakoztatják a gyerekeket. Mint megtudtuk, az egyik kedvelt a víziló medencéjének kitakarítása, amelyből már egy afféle házi versenyt hoztak létre.

Mindennap várnak minket

A nagyobb események mellett egész évben érdemes kilátogatni a pécsi állatkertbe. A nyári szezonban a mindennapi látványetetések színesítik a PécsZoo programjait, de emellett számos rendezvénnyel kedveskednek az érdeklődőknek. Ezek általában valamilyen jeles, vagy szakmai naphoz köthetőek. Ilyenek például az Állatok világnapja, valamint az ahhoz kapcsolódó Állatkertészek világnapja, a Halloween, a Környezetvédelem világnapja, a Madarak és a Fák napja vagy éppen a Víz világnapja. Az Állatok karácsonya mellett az Állatkertek Éjszakája is mindig nagy népszerűségnek örvend.

Éjszakai baglyok lehetünk

A Fővárosi Állat- és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Mindezt minden évben augusztus 9-én ünnepeljük meg az Állatkertek napjaként Magyarországon. Az állatkerti szakmában azonban ez a dátum még főszezonnak számít, amikor a táborok, látogatók és csoportok miatt az állatkertek kapacitásai nagy mértékben vannak lekötve. Ennek szerepét vette át tulajdonképpen az augusztus utolsó hétvégéjéhez köthető Állatkertek éjszakája elnevezésű országos kezdeményezés. Idén augusztus 25-én rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját, amely során délutántól egészen este 11-ig élvezhetjük az éjszakai életet. Természetesen vannak olyan programok, amelyek kihagyhatatlanok ezen a napon, mint például a fényfestés, azonban az állatkert minden évben igyekszik újat nyújtani a kilátogatók számára.

– Ezen a napon is előkerülnek a látványetetések. Mindig próbálunk olyan fajokkal “dolgozni”, amelyek a nagy meleg, vagy épp életmódjuk miatt a kora és késő esti órákban a legaktívabbak - mesélte a PécsZoo gyűjtemény

- és nevelési vezetője. - Ez egy remek alkalom arra, hogy például betekintsünk az állatkert borzának életébe is.

Varga Tamás elmondása szerint, a visszatérő programok közé tartozik a tűzzsonglőrködés is, amelyet idén is a csimpánzárok fölötti tetőn mutatnak be. Az egyik leglátványosabb és legnépszerűbb műsort – mely egyben az esemény záróprogramja – ebben az évben is képzett előadók tartják. Mindemellett arcfestés, kézművesfoglalkozás és játszóház várja a gyerekeket.