Néhány éven belül a Nemzeti Kaszinó épületébe költözhet az MCC pécsi képzési központja, amelynek falai között több száz diák tanulhat majd. Ezen felül a létesítmény kiemelkedő szerepet játszhat majd a város kulturális közéletében: mindenki számára látogatható konferenciák, előadások, vitafórumok, könyvbemutatók, bálok és koncertek helyszíne lesz majd.

Az MCC 2021 év eleje óta a tervezést megelőzően átfogó állapotfelmérést, továbbá műemléki kutatásokat végzett a hosszú évek óta üresen álló, kihasználatlan és rendkívül rossz állapotú, helyenként életveszélyes épületen. A homlokzatra idén épületháló került. A konstrukció nem csak a biztonságot szolgálja, hanem az eredeti főhomlokzatot mutatja be, melynek sok eleme a szakszerűtlen vagy elmaradt karbantartási munkák miatt az idők során megsérült, eltűnt a homlokzatról.

Az MCC számára kiemelten fontos volt az épület fellelhető műemléki értékeinek helyreállítása, még akkor is, ha ezek fizikai valójukban már elpusztultak. Mind a tervezési program kiírásánál, mind a tervezés teljes folyamatában műemlékvédelmi szakértőt vont be az MCC, így elkészült az épület teljeskörű értékvédelmi- tudományos dokumentációja és értékleltára is, annak ellenére, hogy az épületet korábban megfosztották műemléki védettségétől. Az MCC fontosnak tartja, hogy a pécsi épület felújításán helyi tervezőkkel, Masszi Pál vezető tervezővel és Laurencsik Tamás építésszel dolgozhat együtt. Ezen két dolognak köszönhetően maximálisan teljesül az Alapítvány eredeti célja, hogy az archív felvételek és eredeti tervdokumentáció alapján ne csupán a Király utcai főhomlokzatot állítsa helyre, hanem az épület kiemelkedő értékét adó egykori díszterem is visszanyerje neoreneszánsz megjelenését. Ez szolgál majd helyszínül a legkülönfélébb tudományos és kulturális rendezvényeknek. Az épület földszintjén mindenki számára nyitott könyvtár, könyvesbolt és kávézó fog működni.