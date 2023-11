A gyanútlan áldozatoknak a megcélzásának egyik leggyakoribb módja az online vásárlással kapcsolatos csalások.

– A bűnözők gyakran olyan weboldalakat hoznak létre, amelyeken alacsony áron márkás és luxustermékek másolatát, hamisítványát árulják. Ezen csalók nagyon figyelnek arra, hogy a weboldal kifinomult legyen, és hasonlítson az eredeti forgalmazó oldalára – tájékoztatott minket Csirke Károly r. őrnagy. – Sok esetben az ilyen weboldalról rendelt termék meg sem érkezik, vagy ha meg is érkezik, akkor az egy silány minőségű hamisítvány. De rosszabbul is lehet járni az ilyen oldalakról való rendelés során, ha megadjuk a hitelkártyaadatainkat, mert kéri azt az oldal. A rendőrség azt szokta ajánlani ilyen esetben, hogy inkább utánvétellel vásároljunk, még ha az pár száz forinttal többe is kerül.

Az online vásárlásokra specializálódott csalók már megjelentek a közösségimédia-felületeken is. Ebben az esetben érdemes minden platformot figyelni, hátha van információ arról, hogy az adott eladó csaló-e. Olvassuk el figyelmesen más vásárlók nyilatkozatait, valamint a vásárolt termékhez kapcsolódó szolgáltatási feltételeket, az adatvédelmi nyilatkozat visszatérítési irányelveit. Ellenőrizzük, hogy a vásárolni kívánt termék valós-e, illetve intő jel lehet az is, hogyha az eladó túl sok személyes információ megadását kéri a vásárláshoz.

A Bűnmegelőzési Osztály kollégái gyakran tartanak előadásokat iskolákban és óvodákban is. Ez azért fontos, mert a gyermekek többsége sokkal előrébb van az online világ ismeretében, mint a felnőttek. Ezzel kapcsolatban így nyilatkozott Csirke Károly:



– Az online veszélyekre mindenkinek a korosztályához igazodva hívjuk fel a figyelmét. Tájékoztatjuk őket arról, hogy mire figyeljenek. Felvázolunk bizonyos szituációkat, és informáljuk őket, hogy az adott helyzetben hogy reagáljanak, és hogy jelezzék mindazt a tanár vagy szülő felé.