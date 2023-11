Hiába írtak ki pályázatot, a baloldali városvezetéssel a közelmúltban még nem nagyon akartak együtt dolgozni, nem is volt jelentkező a naperőművek üzemeltetésére. Aztán mégiscsak akadt valaki, akivel meg­egyeztek, hogy idén év végéig leszerződnek vele – ez derült ki egy bizottsági dokumentumból, amit nyilvánvalóan nem vertek nagydobra.

A dokumentumban ráadásul még arról nincs szó, hogy elindult volna a létesítményeknél az áramtermelés, csak annyit jegyeznek meg, hogy novemberben erre sor kerülhet. Mindez azt jelenti, hogy nagyjából 1200 napra volt szükségük arra Péterffyéknek, hogy egy amúgy teljesen kész létesítményt elindítsanak – mindenesetre most már leszerződnének a következő két évre is az üzemeltetésre.

A szocialista–DK-s városvezetés – ahogy számos beruházásnál – a naperőműveknél is már elkészült fejlesztésekkel sáfárkodhatott, hiszen az előző városvezetés 2016-ban nyújtott be pályázatot a Füzes-dűlőben kiépült létesítményekre, és 2019 szeptemberében le is szerződtek a kivitelezőkkel, egy évre rá – már a baloldali város­irányítás idejében – készültek el az építményekkel.