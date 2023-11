Hat budapesti Csontváry-festmény kifért az ajtón is, a hetedik, A taorminai görög színház romjai (1904-1905) azonban 302×570 centiméteres (amit a szállítására kialakított biztonsági láda még tovább is növel), így ismét falbontásra és daruzásra van szükség a JPM Csontváry Múzeumban. A túlméretes szállítótréler jelzőőrök segítségével kora délelőtt – a Széchenyi tértől tolatva – érkezik meg a helyszínre. A kiemelés csak teljes útlezárás mellett végezhető, ezért 2023. november 9-én 8 és 17 óra között teljes szélességben lezárják a Janus Pannonius utca Vörösmarty utca és JPM Csontváry Múzeum (Janus Pannonius utca 11.) közötti szakaszát, beleértve a múzeum homlokzata előtti területet is.

A lezárás ideje alatt nem lehet a Szent István tér irányából a Janus Pannonius utcán keresztül a Káptalan utcába eljutni. Terelőút a Kórház tértől a Klimó György utca – Aradi vértanúk útja – Hunyadi út – Szepesy Ignác utca – Káptalan utca útvonal felé lesz. A Káptalan utca a Szepesy Ignác utcától nyugatra, míg a Janus Pannonius utca a Szent István tér felől lesz zsákutca.

Az Apáca utca teljes szakaszán ideiglenesen kétirányú forgalmi rend lép életbe, az utca északi oldalán pedig a Vörösmarty utca és a Szent István tér között megállási tilalom lesz érvényben a lezárás ideje alatt. Tehát az Apáca utca mind a Szent István tér, mind a Széchenyi tér felől elérhető marad.

A Janus Pannonius utca lezárt szakaszán, az utca északi oldalán a gyalogosok közlekedése biztosított lesz.