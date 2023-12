A zsír a ludas

Hatékony megoldás a forgókefés, nagy teljesítményű, kiskereskedelmi forgalomban nem is kapható porszívó, vagy a mosás, de az meg nem mindig sikerül otthoni körülmények között, főleg a kárpit mérete miatt. A mosodai tisztítás akkor jön képbe, ha régóta szennyezett a szőnyeg, és már szaga is van – méghozzá a zsírtól.

Ugyanis nem elsősorban a szőrrel, illetve annak hosszával van a baj, hanem azzal a zsírral, ami a szőrön található, és ami miatt megtapad a szőrszál a szőnyegen. Ellene a leghatékonyabb fegyver a vízzel való tisztítás. Ez történhet otthon vagy üzemi körülmények között, magyarán mosodában. Az üzemi mosás azt jelenti, hogy profikra bíztuk a padlószőnyeget, a futószőnyeget, és azt várjuk, hogy újszerűen kapjuk vissza a terebélyes kárpitot. A szakemberek valóban teljes méretében, többször is alaposan átmosatják a kárpitot, így a több hónap, esetleg év alatt lehullott szőr 95 százalékban eltűnik a szőnyegből.

Hazai siker

Azzal sincs baj, ha az otthoni mosógépbe gyömöszöljük be a lábtörlőt, a kis méretű futószőnyeget. A zsíroldás így is sikerül, és csak jót teszünk a textíliával, ha utána a szárítógépben is megforgatjuk. Ennek a masinának ugyanis megvan az az áldásos tulajdonsága, hogy összegyűjti a szőrt, a hajszálat, a bolyhokat – ahogy a ruhából a szöszt és a szétmosott papírzsebkendő-foszlányokat is. Ugyanezen az elven működnek a mosodák is.

Nagyüzemi szagtalanítás

A vizelettel áztatott szőnyegnek is szaga van. Persze a balesetet követő azonnali, ecetes ruhával való dörzsölgetés vagy az enyhe samponos öblítés orvosolhatja a bajt, de nem télen! Akkor ugyanis nem vagy csak nehezen szárad a szőnyeg, és már csak emiatt is bebüdösödik. A mosodában a tisztítási folyamat fertőtlenítő áztatással kezdődik, de a szagokat ez még nem szünteti meg teljesen. A samponos mosás után szárad a szőnyeg, majd szagmentesítő folyadékban ázik, ha kell, 12 órát is. Végül az ipari centrifugába kerül az akár 15 négyzetméteres kárpit is.