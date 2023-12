Bár a megvásárolt pirotechnikai eszközöket csak este hattól hétfő hajnali hatig szabad használni, már ezt megelőzően is több helyről lehetett durranásokat hallani - aligha a pezsgős dugók szólnak ekkorát. Ez azonban talán most nagyon mégsem zavar senkit, hiszen az év utolsó napján még a legzordabb lelkületűek is kicsit megengedőbb hangulatúak.

Nyilván sokaknak, akik amúgy odahaza szolidan, tévénézéssel, lencsefőzéssel töltenék a szilveszter éjszakát, szükségük is lesz az átlagosnál több türelemre, hiszen nagyon sok helyen szerveznek házibulikat, amelyek esetenként kicsit hangosabbra is sikeredhetnek, de talán ilyenkor még ez is belefér.

Bárhol is bulizunk, éjjel egykor minden mohácsi hivatalos a Széchenyi térre, ahol tűzijátékkal köszönthetjük az új esztendőt.