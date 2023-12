A mézlovagok első alkalommal hoztak mézet a klinikára, de bíznak benne, hogy hagyományt sikerül teremteniük, és jövőre is itt lehetnek. Sebők Péter elmondta, hogy a méz jelentős értéket képvisel egészségvédő hatása szempontjából is. Csodálatos gyógyhatása van még a legkisebb üvegben lévő méznek is.