– Igazi összefogásban újult meg a buszváró, s egy mondat teszi teljessé a kompozíciót: „A hazánk ott van, ahol a szívünk otthon érzi magát!” Ez németül és magyarul is fel van tüntetve. Keresztes Levente fafaragó pedig a Romonya feliratot készíti el – fogalmazott.



Közös munka eredménye a megújult buszváró

A nemzetiségi önkormányzat a buszmegálló tetejét is felújította, könyvesszekrényt is elhelyeztek itt, s az épület környékét is szebbé tették. A váró ablaküvegeit is kidekorálták, a Romonyai Óvoda pedagógusa készített az üvegekre kékfestő mintát. Illetve az advent idején minden egyes nap rajzol rá valami ünnepi motívumot.