– Miért használ álnevet?

– A nehéz sorsú emberek döntően átlagemberek. Róluk és nekik írok, az ő nyelvükön, ezért van az álnév is. Másrészt még nagy intézmény igazgatójaként jelentek meg az első könyveim, nem akartam, hogy ezen rágódjon a nagyközönség. Kiemelném ugyanakkor, hogy az írásaim nem lektűrök, társadalmi problémákat fogalmazok meg, és igyekszem mindig megoldást is találni. A Frank Stripe egyébként a (Or)Csík Ferenc angol fordítása, és jó ideje a borítókon nem, csak a kötetek belső felvezetésében szerepel, mert én ezt a védjegyemnek tekintem.

– Piaci alapon megélnek ezek a művek?

– Nem, de nem is törekedtem soha erre. Normális átlagnyugdíjam van, elvagyok belőle. Magamat akarom kiírni, és mindig arra törekszem, hogy az egyes megjelenésekből annyit adjak el, ami elég a következő kötet nyomdai költségeire. Egyébként kétszáz példányban jönnek ki elsőre a könyveim, aztán ha jól fogy, rendelek mindig újabb kétszázat. Kaphatók mindig Pécs és a Balaton-part több pontján, a régióban pedig félszáz településen voltak már könyvbemutatóim, író-olvasó találkozóim.

– Melyik munkájára a legbüszkébb?

– Mivel mindegyik kapcsolódik valamiképp az életemhez, egyformán kedves mind. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a legdrámaibb, legkeményebb mű a Fehér sziklák szerelmesei, melyből színpadi forgatókönyvet is írtam.

– És a mesekönyvek?

– Papa meséi a sorozatcím, melynek minden része önálló történet. Ebből most a negyedik következik A kis cinege karácsonya címmel. A legutóbbi például Afrikában játszódik egy kis oroszlánnal és pajtásával, a zebrával. S már nemcsak az unokák ismerik, mostanában a könyvbemutatóimon a meséket is népszerűsítem. Itt jegyzem meg, van már utódom is az írásban, a kisebbik lányomnak, dr. Dénesné dr. Orcsik Juditnak is megjelent első könyve, ő jogászként igen népszerű olvasmányos szakkönyvet írt párkapcsolati problémákról.

– Mit csinál még a könyveken túl?

– A szervezői énem sem tud nyugdíjba vonulni. Elnöke vagyok a baranyai Népművelők Egyesületének, működtetek pécsi borklubot és van egy utazási klubunk is. Továbbá összeállt egy hatfős nyugdíjastársaság egykori intézményvezetőkből, és havonta találkozunk. Emellett egy kaposvári és egy pécsi kis unoka nagypapája vagyok, ami ugyancsak sok szabadidőt igényel.