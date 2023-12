Aki egyszer ellátogat ide, annak szívét rabul ejtik a görbe dombok és a kedves házikók

- írta a beszélgetés egyik résztvevője, Mohos Zsófia fotográfus Palócföldről, azaz, ahogy Mikszáth Kálmán nevezte, Görbeországról. Arról a vidékről, ahol Zsófia a gyermekkorát töltötte. Ezt a vidéket és az embereket örökítette meg fotóin és immár kötetében, idén a Highlights of Hungary közönségdíját is elnyerte, s az ő nevéhez kötődik a Görbeország Projekt alapítása is.

Hozzá csatlakozik dr. Máthé Réka Zsuzsanna, az MCC Európai Tanulmányok Műhely kutatója és Marsalkó Péter, pécsi fotóművész. Marsalkóhoz szintén közel áll a magyar vidék múltja és jelene, az ott élők generációkat meghatározó értékrendje, e céllal készítette el portrésorozatát Bissén.