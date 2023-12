– Minden emberben van nemesség. Én ezt keresem, bárkivel is beszélek. Nem a név számít. Valódi, nemes lélekre vall azoknak az egyszerű székely embereknek az élete, akikkel Kőröspatakon találkoztam. Ők döntöttek úgy, hogy visszatérek a magyar gyökereimhez, nem én – tette hozzá Kálnoky.

Az író felhívta a figyelmet az identitás fontosságára. Szerinte nagyon fontos a kapaszkodó, mert ha nem tudjuk kik vagyunk, akkor abnormális viselkedési mintázatokra lehetünk képesek, s ez akár egy egész társadalom esetében is jelentkezhet. Viszont, ha figyelünk a múltunkra, a felmenőink sztorijaira, ezekből tanulhatunk is, hogy egy adott szituációban, még ha nehéz is, a lehető legjobb döntéseket hozzuk meg.