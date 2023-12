Vannak itt még manók, vicces Mikulások, szánkózó rénszarvasok is. Megtalálható a betlehem, és az adventi koszorú is igazán különleges. Még a buszmegállók is díszben pompáznak Kákicson. Kreatívak voltak a készítők, a dekorációval nagyon sok ember arcára csalnak mosolyt.

Forrás: Önkormányzat

