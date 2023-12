Bár az öntöttvas vezetékek várható élettartama általánosan 100 esztendő, ez az 1973-ban kiépült cső szinte szétmállott a földben, ezért a legkritikusabb szakaszon ezt is kénytelenek kicserélni. A Tettye Forrásház szerint „az utca további szakaszain is problémás lehet a hálózat, amelynek cseréjét a források rendelkezésre állásától függően a víziközmű-szolgáltató 2024-ben tervezi megvalósítani".

A cég azonban úszik a veszteségben, gyakorlatilag az önkormányzat tartja lélegeztetőgépen – vélhetően – csak a 2024-es választásig, és addig megpróbál gyorssegélyeket adni a vállalatnak.

Azért, hogy legalább legyen vízszolgáltatás, azonban beszédes, hogy a cég vezérének már akkor is adnak több milliós prémiumot a baloldalaik, ha {csak" 1,2 milliárdos vesztéseget termel idén a vállalat és a vízszolgáltatási engedélyét nem vonják be. Ezért nyáron rövid távú célként, tehát erre az évre vonatkozólag találták ki azt a baloldaliak városházán, hogy 1,1 milliárdért megveszi a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a Tettye tulajdonát, a Tettye Vízház Kft.-t. A Tettye Vízház Kft. birtokolja a Tettye Forrásház telephelyét is, amelyet bérbe ad a Tettyének és a Tüke Buszt Zrt.-nek is. Mindez azt is jelenti, hogy ebből a Vízháznak bevétele keletkezik – ez most a PVH-hoz folyik be, sőt a PVH volt vezére rögtön ki is szedte a korábban felhalmozott eredménytartalékot.