– Mi segít ezzel a szellemi, lelki kihívással megbirkózni?

– Családom, a feleségem, aki szintén hasonló körökben dolgozik, segít a nehézségek leküzdésében. A munkahelyi problémákat igyekszünk a munkahelyen hagyni, ugyanis a szükséges kikapcsolódás rendkívül fontos része a folyamatnak. Bicsérd ideális hely a barkácsoláshoz, ami segít eltávolodni, kikapcsolódni a mindennapi nehézségekből. Az is enyhítheti a feszültséget, hogy amikor probléma merül fel a munkámban, mindennek utána olvasok, hogy megértsem, mi történhetett. A baráti kapcsolatok is kulcsfontosságúak számomra a mentális jólét szempontjából, rendszeresen összejövünk, beszélgetünk barátaimmal, akik nem feltétlenül orvosok, illetve régi csoporttársaimmal, munkatársaimmal.

– Fel tud idézni egy különösen emlékezetes esetet?

– Egy fiatalember jut eszembe, akit Budapestről hoztak le mentőhelikopterrel, már altatásban, gyógyíthatatlan, nem operálható szívbetegséggel. Bár szívproblémája a tudomány akkori állása szerint megoldhatatlannak látszott, bonyolult szívműtéttel a kollégámmal mégis sikerült megoperálnunk. Azóta eltelt hat-hét év, egyetemet végzett, s minden évben a műtét napját ünnepli születésnapjaként, ilyenkor egy tortát hoz a csapatnak. Ez igazán lélekemelő.

Járjunk utána panaszainknak – javasolja az elismert szívsebész

Dr. Szabados Sándor szívsebész, a Szívgyógyászati Klinika emeritus professzora a gyógyítás mellett az oktatásban és a kutatásban is részt vesz, az elődök távozását követően hatvanöt éves koráig a klinika vezetői feladatait is ellátta. Az olvasóknak azt tanácsolja, bármilyen egészségügyi problémát éreznek, forduljanak minél előbb orvoshoz, elsősorban a háziorvosukhoz, aki tovább kell, hogy küldje őket szakrendelésekre, ha panaszuk ebben a körben nem orvosolható. – Jobb elébe menni a problémáknak, mint megvárni, hogy a sürgősségire kerüljön valaki. Az orvosi eskü kötelez minket, hogy segítsünk, ne féljünk, akár többször is felkeresni egy adott szakembert, ha azt érezzük, valami nincs rendben az egészségünkkel! – figyelmeztet a Batthyány-Strattmann és Pro Patiente díjas szívsebész.