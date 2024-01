– Ezek többsége jellemzően nem látványos, tehát nem változtatja meg a fürdő megszokott képét, vagy a szolgáltatásait, de annál inkább lényeges a fürdő alapvető működőképességének fenntartásához. A most zajló felújítások, karbantartások azt szolgálják, hogy tartósan lehessen ugyanazon a színvonalon elérni a szolgáltatásokat

– mondta.

Az üzemeltetés során végzett folyamatos felmérésekből kiderült, a csúszdák rögzítőelemeinek megerősítésére volt például most már szükség, de a vízgépészethez kapcsolódó gépek és berendezések, valamint egyes kisebb gépészeti elemek karbantartására és javításra is sort kerítenek. Ezenkívül a vízmintavételi csapokat is cserélik, és ugyan nem teljeskörűen, de ahol szükségessé vált, ott a belső falfelületek festését is elvégzik.

A szociális helyiségek egy részében az elzáró szerelvényeket és csaptelepeket cserélik, és szintén a gépészeti rendszeren belül a hőcserélők, hőszivattyúk egyes gépészeti elemein hajtanak végre felújításokat. A légkezelők, a vegyszeradagolók karbantartása, valamint az elektromos rendszer felújítása is feladatuk most, és mint minden évben a hasonló technikai leállások során, a nagy vendégforgalom által érintett burkolati elemek pótlása, javítása is megtörténik.