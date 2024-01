A Harkányi Gyógyfürdő 2023. novemberében növelni tudta vendégeinek számát az elmúlt évek azonos időszakához képest. Az év végi hajrának köszönhetően pedig közel félmilliós vendégforgalommal zárta a tavalyi évet. A téli időszakban számos beltéri programmal várják a vendégeket.

Az új beruházás mellett további fejlesztések is kezdődnek a Harkányi Gyógyfürdőben. Öltözőszekrényekkel bővülhet a strand, megkezdődik a gyógymedencék burkolati hibáinak kijavítása, valamint a gyógymedencék árnyékolóit is újraépítik. Az önerős beruházások mellett megindul a fürdő naperőművének építése is a TOP Plusz pályázati forrásnak köszönhetően.

Harkány legmagasabb pontjáról indulhat a csúszás

A most megvalósuló ötpályás csúszdapark a meglévő hétpályás és a beltéri négypályás csúszdaparkkal kiegészülve a régió legnagyobb csúszdaparkjává válik, összesen 16 csúszda várja a vendégeket a harkányi fürdőben. A megvalósuló ötpályás csúszda indítótornya Harkány város legmagasabb pontja lesz. Az összesen 16 féle csúszdapályával (köztük családi-, test-, turbolance, ufó-, kamikaze kültéri és beltéri) rendelkező komplexum kicsik és nagyok számára is élvezhető csúszdái a régió egyik jelentős élményturisztikai célpontjává teszik a strandot.